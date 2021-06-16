Свыше 23 тысяч жителей Петербурга сдали тест на коронавирус за сутки

Более 23 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус на 16 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге после длинных выходных резко выросло число горожан, решивших обследоваться на коронавирус. По данным Смольного на среду, 16 июня 2021 года, за последние сутки анализы сдали более 23 тысяч человек. Накануне тесты сдали порядка 16,5 тысяч.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23 262 человека, - рассказали в администрации Северной столицы.

Также резко возросло и количество обращений в Единую справочную службу по вопросам о коронавирусе по номеру 122. За минувшие сутки по "горячему телефону" было обработано 27 302 вызовов, с учетом, что днем ранее таких обращений было всего 16 тысяч.

Эписитуация в Петербурге действительно становится сложнее. Из-за роста числа заболевших несколько музеев Петергофа закрылись для посетителей, с 17 июня в городе ужесточаются карантинные меры.