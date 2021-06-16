Нынешний июнь может стать самым засушливым за всю историю метеонаблюдений в Петербурге

Дождей в Петербурге не обещают, а вот жара будет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начало лета в Петербурге может поставить рекорд по засушливости. В пику дождливому маю, июнь оказался сухим, даже очень. Если так пойдет и дальше, то будет перекрыто достижение почти 170-летней давности.

- За 15 дней в Петербурге выпало менее 1 мм осадков, что существенно ниже нормы. Июнь идет по рекордному графику. За всю историю наблюдений был самый сухой июнь, это в 1853-й год, тогда было 5 мм осадков за месяц. Пока, мы смотрим, прогноз до 20 числа, дождей не ожидается, - сообщил «КП-Петербург» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Отметим, что сильной засухи в Петербурге не чувствуется, все же климат в приморском городе не тот, но в ближайшие дни ожидается приход настоящей жары. В выходные температура в Северной столице поднимется до +31 градуса.