Ресторан в центре Петербурга опечатали за нарушение противокоронавирусных мер

Грузинский ресторан в центре Петербурга опечатали за нарушение противоэпидемических правил / Фото: ККИ

Роспотребнадзор опечатал ресторан в центре Санкт-Петербурга после очередного рейда по проверке соблюдения противоэпидемических мер. Проверки по заведениям общепита и магазинам Центрального района прошли 15 июня 2021 года.

- В ресторане на Садовой улице персонал частично работал без масок, в зале не было разметки и санитайзеров, у посетителей не измеряли температуру, столы стояли вплотную друг к другу, а клиенты курили кальян, - рассказали в комитете по контролю за имуществом.

За эти нарушения Роспотребнадзор возбудил административные дела, временно запретил ресторану работать, а также опечатал вход.

Всего во время рейда были проверены 12 магазинов, 19 кафе и ресторанов и 4 организации по предоставлению услуг, расположенные на Лиговском, Невском и Суворовском проспектах, улицах Моисеенко и Восстания, 8-ой Советской и Новгородской улицах, в переулке Ульяны Громовой. По результатам были составлены протоколы в отношении 17 нарушителей.