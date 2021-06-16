Дополнительные автобусы запустят в Петербурге в день Святой Троицы

Дополнительные автобусы выйдут на линию в Петербурге в день Святой Троицы Фото: Артем КИЛЬКИН

В дни предстоящих православных праздников в Санкт-Петербурге на маршруты выйдут дополнительные автобусы. Так, ближайшая дата - 19 июня 2021 года - Троицкая родительская суббота. В этот день верующие города традиционно посещают кладбища, чтобы привести в порядок захоронения своих близких и почтить их память.

- В день православных праздников Троицкая родительская суббота 19 июня, Святая Троица 20 июня и Духов день 21 июня, традиционно будет увеличено количество автобусов на маршрутах, следующих к местам массовых захоронений, - рассказали в "Пассажиравтотранс".

19 и 20 июня будет усилено движение на маршрутах №90, 138, 195, 397 и 398. 21 июня дополнительные автобусы выйдут на маршруты № 90, 138, 195 и 398. В общей сложности компания выделит 69 единиц транспорта.