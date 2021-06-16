Здание «Росгеологии» у метро «Приморская» выставили на торги

Здание на улице Одоевского выставили на торги. Фото: Google Maps

Геологоразведочный холдинг «Росгеология» выставил на торги здание бывшей Петербургской комплексной геологической экспедиции, расположенное на улице Одоевского, 24, что неподалеку от метро «Приморская».

- За здание, общей площадью 9,5 тысячи квадратных метров, организация намерена выручить не менее полумиллиарда рублей, - пишет газета «Петербургский дневник».

Начальная цена лота, выставленного на продажу, составляет почти 490 миллионов. Результаты торгов подведут к июлю.

Отметим, что в последние годы помещения в здании сдавались под офисы коммерческим фирмам.

Кроме 10-этажки на улице Одоевского, «Росгеология» продает в Петербурге завод «Геологоразведка» на Смоляной улице, комплекс объектов недвижимости в Красном Селе и здание на Кондратьевском проспекте.