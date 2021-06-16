Транспортный коллапс образовался в Петербурге 16 июня из-за ЕВРО-2020

Петроградскую сторону сковали 10-балльные пробки 16 июня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге очередной транспортный коллапс. В среду, 16 июня 2021 года, на стадионе "Газпром Арена" состоится матч сборных России и Финляндии, в связи с чем с раннего утра было остановлено движение по ряду дорог для свободного поезда автобусов-шаттлов с фанатами, а также футбольными командами. Из-за этого Петроградскую сторону сковали пробки.

- На Петроградке коллапс. Как в бетоне, - жалуются автомобилисты.

Автомобили стоят из-за перекрытий в связи с ЕВРО-2020 / Фото: Яндекс.Пробки

10-балльные пробки сковали Каменоостровский проспект в сторону центра от Приморского проспекта. Также стоит проспект Медиков, часть Большой Пушкарской улицы, Кронверская набережная, Тучков мост.

Добавим, что с утра перекрыты въезды на Крестовский остров по Лазаревскому мосту, Большому Крестовскому и Мало Крестовскому. Ограничения будут сняты только в полночь.