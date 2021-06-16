Завершены поиски пропавшей в Петербурге школьницы

Полиция нашла пропавшую школьницу в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские нашли пропавшую 13-летнюю школьницу, которая вечером 15 июня ушла из своего дома в Красногвардейском районе и исчезла. На поиски девочки были брошены дополнительные силы, а также привлечены волонтеры. По счастью, все закончилось хорошо.

- Полицией незамедлительно были начаты розыскные мероприятия. Вскоре ее местонахождение было установлено. Как оказалось, девочка находилась у бабушки. Противоправных действий в отношений нее не совершалось, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Теперь стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия и заодно выясняют, почему ни сама девочка, ни ее бабушка, ни мама не удосужились позвонить друг другу, а вместо этого подняли по тревоге десятки человек.