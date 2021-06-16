МЧС предупреждает об экстремальной жаре в Ленобласти

На выходные обещают жару, метеозависимым людям будет непросто. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональное управление МЧС по Ленинградской области предупреждает об аномальной жаре, которая придет уже на этой неделе. К выходным термометры покажут выше +30 градусов, что не может не повлиять на самочувствие людей и повысить опасность возникновения пожаров.

- 18 и 19 июня ожидается аномально жаркая погода до +30... +31 градуса с отклонением среднесуточной температуры воздуха на семь градусов от среднесуточной нормы и более, - сообщает пресс-служба МЧС.

В связи с этим повышается класс пожароопасности во всех районах Ленинградской области, увеличивается вероятность происшествия на воде.

У людей возможны тепловые удары, обострение хронических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Отметим, что такую же жаркую погоду синоптики обещают и для жителей Петербурга.