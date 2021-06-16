Наркотики в письме из Голландии нашли на таможне в Петербурге

Полграмма смеси с кокаином нашли в письме из Голландии. Фото: СЗТУ.

Уголовное дело о контрабанде наркотиков было возбуждено после находки, сделанной а Пулковской таможне. Местные инспекторы решили проверить подозрительный конверт, пришедший в адрес жителя Петербурга из Голландии. В нем оказались наркотики.

- Таможенный досмотр показал внутри картонного конверта сложенный и заклеенный лист бумаги, а в нем полимерный прозрачный пакет с содержимым в виде сыпучего вещества белого цвета, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Экспертиза показала, что подозрительный порошок является смесью, содержащей кокаин и фенацетин, массой 0,5 грамма.

По факту контрабанды было возбуждено дело, по нему виновным грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до пяти лет. Адресата, так и не получившего послание из Нидерландов, опрашивает полиция.