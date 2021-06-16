Суд арестовал петербуржца, истязавшего сына своей сожительницы

Суд отправил в СИЗО отчима, избивавшего 13-летнего пасынка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Красногвардейский районный суд Петербурга отправил под стражу 38-летнего мужчину, который жестоким образом воспитывал 13-летнего сына своей сожительницы. Мужчина избивал мальчика, в чем сознался после ареста.

- Как полагает следствие, в период с 31 мая 7 июня 2021 года обвиняемый, основываясь на ложно понимаемых методах воспитания, умышленно нанес множественные удары руками, ногами, а также проводом от удлинителя по телу и лицу несовершеннолетнему 2008 года рождения, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

По данным следствия, мужчина бил пасынка в машине, по пути домой и в квартире. 7 июня его задержала полиция, а Следственный комитет возбудил дело по статье «истязания». Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В суде он просил не отправлять его под арест, избрав любую другую меру пресечения, но судья его просьбам не внял. Ждать рассмотрения дела по существу жестокий отчим будет в следственном изоляторе.