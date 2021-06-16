Электрика убило током в бизнес-центре Петербурга

Мужчину убито током в петербургском бизнес-центре Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге электрик погиб во время работы. Во вторник, 15 июня 2021 года, в скорую помощь позвонили работники одного из бизнес-центров, расположенного в Московском районе города и сообщили о трагедии.

- Поступило сообщение о том, что в бизнес-центре в доме 3 на площади Конституции лежит труп мужчина, на вид лет 30. Предварительно, поражение током, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

При выезде на место медики установили, что погибший - 33-летний петербуржец, проживавший на улице Академика Константинова. Известно, что мужчина работал электриком в бизнес-центре по договору. Как именно произошла трагедия, не уточняется.