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Происшествия16 июня 2021 15:06

Электричка переехала мужчину в Петербурге

Трагедия произошла на перегоне Стрельна – Новый Петергоф
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Под Петербургом поезд насмерть сбил 48-летнего мужчину.

Под Петербургом поезд насмерть сбил 48-летнего мужчину.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Человек погиб под колесами пригородной электрички в Петербурге. Трагедия произошла днем 16 июня на перегоне Стрельна – Новый Петергоф. Мужчина попытался перебежать пути перед приближающимся составом, но неудачно.

- Установлено, что пострадавшим оказался 48-летний житель Санкт-Петербурга, который предпринял попытку перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Приближающийся электропоезд мужчина не заметил - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления МВД на транспорте.

Машинист электрички попытался остановить многотонную махину, но поезд наехал на пешехода и сбил его насмерть.

Сейчас в причинах ЧП разбираются следователи. А петербуржцам еще раз напоминают, что железная дорога - место повышенной опасности.