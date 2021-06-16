В Смольном заявили о нехватке денег в резервном фонде Петербурга

В Смольном заявили о нехватке средств в резервном фонде Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Резервный форд Санкт-Петербурга может исчерпаться уже к октябрю 2021 года. Об этом в среду, 16 июня 2021 года, заявил вице-губернатор Эдуард Батанов во время заседания в Смольном. От общего объема в 20,3 млрд рублей на данный момент осталось лишь 7,9 млрд рублей. Почти все средства ушли на борьбу с пандемией.

- Финансовая помощь из бюджета в 2020 году выросла почти в 2 раза. В общей сумме из федерального бюджета поступило 54 миллиарда 102 миллиона рублей. А 18,5 миллиардов рублей было выделено из резервного фонда правительства РФ. Эти средства были направлены на борьбу с коронавирусом, - пояснил вице-губернатор.

Как уточнил Батанов, всего в минувшем году на борьбу с пандемией было выделено более 117 млрд рублей, порядка 34 млрд из этих денег пошли на поддержку бизнеса.

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