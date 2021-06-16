Огромные очереди собрались перед ЕМЦ на улице Красного Текстильщика

Трудовым мигрантам надо переоформить документы, чтобы легально остаться в России. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Огромные очереди второй день стоят на улице Красного Текстильщика, где располагается не только Единый центр документов (ЕЦД), но и Единый миграционный центр (ЕМЦ). Именнь сюда устремились сотни, если не тысячи мигрантов со всего Петербурга, чтобы успеть оформить патенты на работу или продлить его.

- 15 июня 2021 года был объявлен последним днем, когда мигранты могли подать документы на получение патента или продление срока его действия без санкций. Эта информация вызвала настоящий ажиотаж у иностранцев. Особенно у тех, кто откладывал процедуру легализации на последний момент, - пишут «Невские новости».

Позднее по решению президента России дата «судного дня» была перенесена на 30 сентября, но ажиотаж было уже не остановить. Из-за наплыва трудовых мигрантов ЕМЦ перевели на усиленный режим работы, однако рук пока не хватает и люди стоят в очереди не то, что часами - сутками.