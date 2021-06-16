18-летний житель Шушар избил случайного прохожего

18-летнему подростку из Шушар грозит срок за избиение случайного прохожего. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские задержали 18-летнего жителя поселка Шушары, который жестоко избил 28-летнего мужчину, подвернувшегося ему под руку. Причиной агрессии, как позднее выяснили стражи порядка, стал алкоголь.

- В ночь на 10 июня в полицию Колпинского района поступила телефонограмма из медицинского учреждения о госпитализации в тяжелом состоянии 28-летнего администратора частной компании. Потерпевший пояснил, что был избит неизвестными у парадной дома 81 по улице Пролетарской в Колпино, - сообщает пресс-служба Главка.

На следующий день там же был задержан и подозреваемый. Им оказался 18-летний безработный и нигде не учащийся петербуржец, приехавший к другу в гости из Шушар. В ночь происшествия он пил с приятелем, а потом, выйдя на улицу, напал на первого встречного.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» нападавшему грозит до восьми лет тюрьмы.