Петербургская пенсионерка отдала мошенникам «из банка» больше двух миллионов рублей

Пенсионерка лишилась крупной суммы денег, поверив "банкирам". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Очередная петербургская пенсионерка лишилась крупной суммы денег. Женщине, как и многим другим пожилым горожанам, позвонили якобы из банка и сообщили, что находящиеся на ее счете деньги - в опасности

- Неизвестный звонивший заявил, что деньги пытаются похитить и их необходимо перевести на безопасные счета, после чего перевела на указанные неизвестным абонентские номера 2 340 000 рублей, - сообщает источник «КП-Петербург».

Через несколько дней 70-летняя женщина поняла, что ее обманули и пошла в полицию. Там по ее заявлению возбудили уголовное дело о мошенничестве. Лже-банкиров ищут.

Отметим, что подобных случаев в городе происходит по несколько в сутки. Пожилые люди верят мошенникам, обладающим данными о счетах и средствах на них, и переводят последние деньги преступникам.