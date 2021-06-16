Покрас Лампас расписал площадь вокруг фонтана в Приморском парке Победы в честь ЕВРО-2020

Покрас Лампас расписал площадь возле фонтана на Крестовском острове Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге появилось новое граффити от известного художника Покраса Лампаса. На этот раз он украсил площадь вокруг фонтана в Приморском парке Победы. Место выбрано неспроста - именно мимо этого фонтана болельщики идут к стадиону "Газпром Арена", где сегодня, 16 июня 2021 года, состоится матч между сборными России и Финляндии в рамках ЕВРО-2020.

- Каллиграффити Покрас Лампаса в коллаборации с ЕВРО-2020 на Центральной площади вокруг фонтана в Приморском парке Победы, - появилась запись в Instagram парка.

Работа выполнена в цветах российского флага Фото: Артем КИЛЬКИН

Работа выполнена в цветах государственного флага России. Рисунок символизирует единство творчество и футбола.

Тем временем к стадиону стягиваются толпы фанатов. Многие пришли в костюмах. Среди болельщиков есть троица из "Деревни дураков".