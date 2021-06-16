Более 130 петербургских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Количество петербургских выпускников, получивших 100 баллов по химии, увеличилось вдвое Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге уже 134 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. В среду, 16 июня 2021 года, комитет по образованию подвел итоги первых экзаменов по химии, географии и литературе. Самый лучший показатель, по отношению к прошлому году оказался именно по химии.

- Вдвое увеличилось общее количество выпускников, получивших 100 баллов – наивысший балл по химии набрали 57 петербуржцев, в прошлом году их было всего 26. На 30 % выросло число высокобалльных результатов (в 2021 – 732, в 2020 – 558), - рассказали в комитете.

Также в целом петербуржцы показали отличные результаты по стране. Так, средний балл в Петербурге по химии составил 58,37, а по России - 53,8, по географии в Северной столице - 60,9, по России - 59 баллов.