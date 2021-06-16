Фан-зона Евро-2020 на Конюшенной площади оказалась переполнена во время матча 16 июня

5 тысяч болельщиков собрались в фан-зоне на Конюшенной площади 16 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в 16:00 часов 16 июня 2021 года начался матч ЕВРО-2020 между сборными России и Финляндии. На стадионе поддержать свои любимые команды собралось очень много болельщиков, но самый настоящий ажиотаж оказался на фон-зоне на Конюшенной площади - "Футбольная деревня" забита под завязку.

- Сейчас 5 тысяч человек в "Футбольной деревне", - говорится на официальном сайте фан-зоны.

В "Футбольной деревне" фанаты Финляндии и России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Попасть на площадь, чтобы вместе со всеми болельщиками посмотреть футбол, можно совершенно бесплатно, однако из-за коронавируса имеется ограничение - 5 тысяч человек. На данный момент на территорию "Деревни" никого не пускают.

Напомним, что еще одна фан-зона в Петербурге располагается у спорткомплекса "Юбилейный". Однако и там болельщиков собралось очень много.