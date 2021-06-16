В Мурино вернули детский сад, отданный под продуктовый магазин

В Ленобласти вернули детский сад, отданный под магазин Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Мурино Ленинградской области вернули детский сад, на месте которого раньше работал продуктовый магазин. Учреждение для малышей должно было располагаться в доме 9 по улице Шувалово. Однако после сдачи многоэтажки в эксплуатацию, где по плану был встроенный детский садик, собственник решил разметить там не группы для дошколят, а торговые ряды. Об этом в среду, 16 июня 2021 года, рассказали в администрации региона.

- Жители обратились к губернатору Ленинградской области с просьбой помочь вернуть помещению назначение. Регион провел работу с застройщиком, поговорю застройщика с собственником продолжались около года, площади в доме были выкуплены застройщиком, заново завезено оборудование, - пояснили в администрации.

После долгой работы и решения вопросов, застройщик наконец сообщил, что передает помещение муниципальным властям в безвозмездное пользование-соглашение направлено в администрацию Всеволожского района. Дети отправятся в группы уже этим летом.