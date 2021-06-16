МЧС объявило штормовое предупреждение в Ленобласти

В Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области 16 июня 2021 года объявлено штормовое предупреждение. По данным управления МЧС 47-го региона в районах, находящихся рядом с Финским заливом и Ладожским озером поднимется сильный ветер.

-Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, - рассказали в МЧС.

Также сильный ветер ожидается и в прибрежных районах Санкт-Петербурга.

Спасатели напоминают, что при таких погодных условиях крайне опасно выходить на воду, так как повышается вероятность ЧП.

Напомним, что на Ленинградскую область надвигается экстремальная жара. Уже 18 июня температура воздуха поднимется до 30-31 градуса. В связи с этим в регионе повышается класс пожароопасности.