В Петропавловской крепости Петербурга открылась выставка "Серебряное ожерелье России"

В Петропавловской крепости открылась выставка «Серебряное ожерелье России» / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге у Никольских ворот Петропавловской крепости 16 июня 2021 года открылась выставка "Серебряное ожерелье России". Она представляет собой инсталляцию в виде 11 бусин, каждая размером 1,8 метра, символизирующие 11 субъектов страны: Петербург, Архангельскую, Вологодскую, Ленинградскую, Калининградскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую области, Ненецкий автономный округ, Республики Карелия и Коми.

- Все знают "Золотое кольцо", оно стало настоящим туристическим брендом. Северо-Запад обладает не меньшим богатством памятников истории, культуры, природных достопримечательностей. "Серебряное ожерелье" имеет все шансы стать столь же узнаваемым и популярным маршрутом, - отметил губернатор Александр Беглов.

На территории Северо-Запада располагается 10 10 объектов ЮНЕСКО, международные морские порты. Также это фантастическая природа и богатая история.

Выставка у Петропавловской крепости продлится до 16 сентября.