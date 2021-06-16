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Происшествия16 июня 2021 17:46

Торф загорелся на газоне в Выборгском районе Петербурга

На месте уже работают пожарные службы
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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На газоне в Петербурге загорелся торф

На газоне в Петербурге загорелся торф

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге неожиданно загорелся торф. Днем в среду, 16 июня 2021 года, жители Выборгского района заметили дым, стелящийся по газону на улице Руднева. Озадаченные очевидцы долго не могли разобраться, в чем же причина и решили рассказать об этом в социальных сетях.

- Это точно дым, а не пар? Если пар, то происходит разлив кипятка, - предположил один из комментаторов в соцсети.

- Это газ, если есть запах то вызывайте газовиков, - посоветовал другой петербуржец.

- Нет, это скорее подпольная кальянная, - решил пошутить еще один горожанин.

Бдительные петербуржцы все же вызвали на место спасателей. На улицу приехала бригада пожарных, которые точно определили - горит торф. На данный момент они занимаются проливкой газона, чтобы предотвратить распространение тления.