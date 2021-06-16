Полиция и Росгвардия собралась у стадиона "Газпром Арена"

Росгвардия стянулась к стадиону "Газпром Арена" Фото: Петр КИБЕР

Матч между сборными России и Финляндии в рамках ЕВРО-2020, который принимает Санкт-Петербург 16 июня 2021 года, уже подходит к концу. Хозяева поля ведут со счетом 1:0. Для безопасности всех фанатов, пока те еще болеют за свои команды, уже стянулись полиция и Росгвардия.

- Полиция и Росгвардия подтягивается к выходам. Видимо, чтобы все быстро выходили со стадиона и не создавали толпу, - рассказал корреспондент "КП-Петербург" с места событий.

Напомним, что игра проходила очень напряженно. На третьей минуте матча Финляндия забила мяч в российские ворота. Однако гол был отменен из-за офсайта. Под конец первого тайма сборная России все же заработала очко.