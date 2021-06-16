В Петербурге ограничили полеты на время ЕВРО-2020

В Петербурге ввели ограничение полётов летательных аппаратов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге на время проведения ЕВРО-2020 ввели ограничение на полеты летательных аппаратов. Это связано с обеспечением безопасности населения и туристов, прибывших на чемпионат Европы по футболу. Ограничения действуют с 11 июня по 13 июля 2021 года.

- В Санкт-Петербурге действуют зоны, запрещающие или ограничивающие полеты летательных аппаратов, в том числе беспилотных, - пояснили в комитете по транспорту Северной столицы.

Для того, чтобы все же полетать над городом на Неве, владельцу транспорта или квадрокоптера необходимо разрешение межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности при проведении мероприятий Чемпионата.

Порядок выдачи разрешений размещен на сайте Санкт-Петербургского центра обслуживания воздушного движения. Запрос необходимо направить не позднее 16:00 часов для, предшествующего дню планируемого полета.