Футболист Фернандес госпитализирован в петербургскую больницу после матча Россия-Финляндия

Защитника России Фернандеса госпитализировали в больницу Петербурга после игры на ЕВРО-2020 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Защитник сборной России Марио Фернандес получил серьезную травму во время матча с Финляндией, который прошел в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" в среду, 16 июня 2021 года. Прямо с футбольного поля футболиста госпитализировали в одну из больниц Северной столицы.

- У Фернандеса есть подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Сейчас он в больнице на обследовании, - пишет "Мойка78" со ссылкой на пресс-службу национальной команды.

Фернандес неудачно приземлился прямо на спину еще во время первого тайма. С поля его унесли на носилках, а вместо него в игру вступил защитник Вячеслав Караваев.

Несмотря на это сборная России смогла обыграть соперников со счетом 1:0. Победу нашим принес полузащитник Алексей Миранчук, забив мяч в ворота Финляндии на 47-й минуте игры.