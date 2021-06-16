Смольный начал выписывать протоколы безмасочникам в метро Петербурга

В Петербурге возобновились усиленные рейды по контролю за масочным режимом в общественном транспорте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный вновь начал активно проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте Санкт-Петербурга. Напомним, с 17 июня в городе вводят новые ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости. Комитет по транспорту увеличил число рейдов для выписки административных протоколов безмасочникам.

- В ходе рейда гражданам, которые забыли о маске, объясняли о важности использования СИЗ в период распространения коронавируса. Особо злостным нарушителям либо отказывали в услугах проезда, либо выписывали протокол об административном правонарушении, по которому грозит штраф в размере 4 тысяч рублей, - передает пресс-служба комитета по транспорту.

Рейды проходят не только в метро, но и на автобусах, трамваях и троллейбусах. По словам Смольного, надзор уже дает результат – горожане не просто надевают маски, но и носят их правильно.