Пожар вспыхнул в торговом центре у станции метро «Озерки» в Петербурге

ТЦ "Окей" загорелся у метро "Озерки" в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Пожар произошел в торговом центре возле станции метро «Озерки» в Санкт-Петербурге. Посетители ТЦ тут же стали выкладывать в соцсети фотографии с места. Судя по одной из них, загорелось что-то из коммуникаций, расположенных на потолке. Чуть позже это подтвердили и спасатели МЧС, оперативно примчавшиеся к ТЦ.

Из ТЦ оперативно эвакуировали людей и персонал. Фото: СОЦСЕТИ

- В 19:00 поступило сообщение о пожаре в ТЦ по адресу Выборгское шоссе, д.3. В двухэтажном здании на кровле горела изоляция силового кабеля. Огонь распространился на площади 5 квадратных метров. Спустя полчаса пожар потушили, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

На фото слева заметно, что горит именно кровля - там силовой кабель. Фото: СОЦСЕТИ

По предварительной информации, пострадавших в пожаре нет. Потушили его 45 человек личного состава МЧС на 12 автомобильных расчетах.