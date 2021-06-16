Пожар повышенной сложности тушат в ангаре в Колпино

В Колпино горит огромный металлический ангар. Фото: vk.com/spb_today

Пожар повышенного ранга сложности пытаются потушить спасатели МЧС в Колпино на дороге на Металлострой. Огонь вспыхнул в большом металлическом ангаре. На место выехали 48 пожарных на 12 автомобильных расчетах. Рядом за всем наблюдают рабочие.

Огонь распространился на 750 квадратных метров ангара. Фото: vk.com/spb_today

- Сообщение о пожаре по адресу дорога на Металлстрой, д. 5 поступило в 18:55. В металлическом ангаре размером 30х50 метров горит обстановка на площади 750 квадратных метров. В 19:19 подали дополнительный №1-БИС (усилен ранг сложности – Прим.ред.), - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Информации о возможных пострадавших у спасателей пока нет. Пожарные продолжают ликвидировать огонь.