Суд Петербурга арестовал одного из хулиганов, жестоко избивших подростка за серьгу в ухе

В Петербурге отправили в СИЗО одного их хулиганов, избивших подростка с серьгой в ухе. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге Московский районный суд отправил в СИЗО одного из хулиганов, которые жестоко избили 16-летнего подростка за серьгу в ухе. Напомним, 40-летние «лбы» предъявили школьнику, что он якобы нетрадиционной сексуальной ориентации и накинулись на него. Через сутки СК отчитался о задержании буйных мужчин.

- Суд избрал заключение под стражу Арсену Багандову. Следствие полагает, что он не менее 1 раза ударил головой потерпевшего и 1 раз – по руками по голове. Его сообщник, Бедоев, - ударил не менее 20 раз руками по голове и не менее 1 раза ногами по ногам потерпевшего, - рассказывают подробности в объединенной пресс-службе Санкт-Петербурга.

Напомним, второму хулигану почему-то вручили подписку о невыезде. Обоим грозит до 7 лет тюрьмы.