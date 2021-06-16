Пассажиропоток общественного транспорта в Петербурге на 85% вернулся к показателям 2019 года

В Петербурге почти пришел в норму пассажиропоток в общественном транспорте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге пассажиропоток в общественном транспорте практически вернулся к показателям 2019 года, когда мир еще не знал пандемии коронавируса и жил обычной жизнью. К началу лета 2021-го метрополитеном, автобусами, трамваями и троллейбусами пользуются 3,73 млн человек в сутки. Об этом «Комсомолке» сообщили в комитете по транспорту Северной столицы.

- Сейчас, за период с 4 по 10 июня, среднесуточный пассажиропоток составляет 85% от показателя за аналогичный период 2019 года – 4,41 млн пас./сутки. Среднесуточный пассажиропоток в метрополитене с 4 по 10 июня составил 1,81 млн пас./сутки, это тоже 85% от показателя за аналогичный период 2019 года – 2,14 млн пас./сутки, - рассказали в Смольном.

Добавим, что в общественном транспорте возобновились рейды по контролю масочного режима. Нарушителей либо выгоняют, либо «награждают» административными протоколами.