25 жилых домов остались без газа из-за аварии в Красном Селе

В Красном Селе строители оставили без газа 25 жилых многоквартирных домов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Красном Селе в Петербурге строители повредили газопровод на улице Свободы. В итоге без газа остались 25 жилых многоквартирных домов. Сроки окончания устранения аварии пока не называются.

- На время проведения работ будет прекращена подача газа потребителю по адресам: Гатчинское шоссе, д.6, 7/1, 7/2, 9/1, 11, 13/1, 13/2, 13/3; Кингисеппское шоссе, д.6, 8, 10/1, 10/2, 10/3; Красногородская улица, д.15, 17/2, 19/1, 19/2, 19/3; Нарвская улица, д.4/1, 4/2, 6, 8/1, 8/2, 10, 12, - сообщается на сайте МО «Красное Село».

Кроме этого из-за аварии на газопроводе временно изменились маршруты автобусов с номерами 146, 443, 454.