Спасатели МЧС локализовали мощный пожар в ангаре в Колпино

МЧС локализовало пожар в ангаре в Колпино на дороге на Металлострой. Фото: СОЦСЕТИ

Спасателям МЧС удалось локализовать мощнейший пожар, вспыхнувший в металлическом ангаре в Колпино на дороге на Металлострой. Напомним, рабочие заметили огонь около 7 часов вечера. Местные жители публиковали в соцсетях фотографии огромного черного дыма, виднеющегося из разных уголков пригорода, а сотрудники промзоны принялись наблюдать за ликвидацией пожара. В итоге огонь распространился на площади в 750 квадратных метров.

- В 19:19 ранг пожара повысили до №1-БИС. В 21:35 огонь локализовали. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 15 единиц техники и 62 человека личного состава, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По предварительной информации, в ангаре находилась пластиковая тара.