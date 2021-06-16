В Петербурге отправили в СИЗО второго мужчину, избившего подростка за серьгу в ухе

В Петербурге арестовали второго хулигана, жестоко избившего 16-летнего подростка за сережку в ухе.

Суд все-таки отправил в СИЗО второго хулигана, жестоко избившего 16-летнего подростка в Петербурге за то, что у него в ухе была серьга. Напомним, первого взрослого «лба» уже арестовали, но, по версии следствия, он лишь дважды ударил школьника. А вот второй, про которого речь в этой заметке, - нанес ни много ни мало 21 удар. Ранее СК сообщал, что одного из задержанных хулиганов отпустили под подписку о невыезде, но, как видно, судьба его круто изменилась.

- По мнению фигурантов, наличие у потерпевшего серьги в ухе указывало на его нетрадиционную сексуальную ориентацию. Обвиняемые по очереди наносили подростку удары головой, руками и ногами, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что оба хулигана просидят в СИЗО минимум до 14 августа 2021 года. Им грозит до 7 лет колонии.