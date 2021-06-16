10-летний мальчик застрял в прутьях ж/д моста в Тосно

В Тосно спасатели вызволили ребенка из "ловушки" моста, куда он случайно провалился. Фото: vk.com/acclo

10-летний ребенок попал в «капкан» прутьев на железнодорожном мосту в Тосно, что в Ленобласти. Все произошло днем 16 июня. Ребенок играл, как вдруг его нога провалилась между прутьев. Мальчик пробовал вылезти самостоятельно, но все было тщетно – застрял намертво. К счастью, его вызволили из беды спасатели.

О состоянии здоровья ребенка не сообщается. Фото: vk.com/acclo

- На место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда Тосно. Они освободили ногу ребенка с помощью ручного гидравлического инструмента, - рассказывают в группе аварийно-спасательной службы Ленобласти во «Вконтакте».

Мальчика после деблокировки передали родителям. Другие подробности инцидента не сообщаются.