«Фиат» подбил машину ДПС на Зеленогорском шоссе в Петербурге

В Петербурге машина ДПС столкнулась с "Фиатом". Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге «Фиат» столкнулся с машиной ДПС на Зеленогорском шоссе. От удара иномарку перевернуло и выкатило на обочину. ДТП произошло в 13:40 на 15-м километре трассы в Курортном районе. По предварительной информации, виноват водитель «Фиата».

- За рулем иномарки находился 31-летний мужчина. Он не предоставил преимущество в движении автомобилю ДПС, двигавшемуся с включенными специальными сигналами, - пишет «Дорожный инспектор» во «Вконтакте».

Добавим, что в результате ДТП никто не пострадал, несмотря на то, что «Фиат» опрокинулся на бок.