24-летний прохожий умер в конвульсиях возле автомобильного салона в Петербурге

24-летний молодой человек внезапно умер на глазах у десятков прохожих в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на глазах у десятков людей умер 24-летний парень, проходивший мимо автомобильного салона, расположенного на Екатерининском проспекте в Красногвардейском районе. В полицию о происшествии сообщил сотрудник центра Volvo, который общался со своим знакомым и заметил странное поведение прохожего – он внезапно упал и начал биться в конвульсиях.

- Сотрудник автоцентра вместе с другом подбежали к упавшему молодому человеку и попытались оказать ему первую помощь, но не смогли. Врачи скорой помощи, приехавшие на место, констатировали его смерть. Причину летального исхода установит судмедэксперт, тело отправили в морг, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По информации «Комсомолки», скончавшийся молодой человек был уроженцем Узбекистана и работал разнорабочим в ЖКС Калининского района.