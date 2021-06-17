Пожарные за пять часов потушили 750 «квадратов» пылающего ангара в Колпино

В Петербурге потушили мощный пожар в ангаре в Колпино. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге потушили мощный пожар, вспыхнувший в металлическом ангаре в Колпино. Напомним, огонь «расползся» на 750 квадратных метров сооружения. Черный дым от ангара с дороги на Металлострой виднелся даже в других районах города. Пожарные прибыли на место чуть позже 19:00. В 19:19 ранг пожара повысили из-за сложности в ликвидации. В итоге огонь потушили за 5,5 часов.

- В 21:35 удалось локализовать пожар. В 00:40 огонь ликвидировали. В металлическом ангаре размером 30х50 метров выгорела обстановка на площади 750 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что пожар тушили 62 спасателя на 15 автомобильных расчетах. К слову, в этот же вечер сотрудники МЧС ликвидировали еще один мощный пожар - в складах Кировского завода.