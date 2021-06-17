Трамвай насмерть сбил велосипедиста в Невском районе Петербурга

В Петербурге трамвай насмерть сбил человека с велосипедом. Фото: vk.com/spb_today

Трамвай №27 сбил велосипедиста на остановке «Запорожская улица» в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом рассказали шокированные очевидцы в соцсетях. О поле погибшего человека говорят по-разному, но по фотографиям с места видно, что он был одет в шорты. Под трамваем виднеется раздавленный велосипед.

На месте временно парализовало движение трамваев в одну сторону. Фото: vk.com/spb_today

- Умерла до приезда «скорой». Переходя трамвайные пути, была в наушниках, очевидцы говорят, что трамвай сигналил, но остановиться не смог... – пишет автор новости о происшествии Надежда в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Девушка уверена, что погибла именно женщина.

Теперь смерть велосипедиста расследует следственно-оперативная группа.