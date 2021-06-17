Последние новости в Санкт-Петербурге на 17 июня 2021 года: Дни с 30-градусной жарой и вероятность введения обязательной вакцинации от коронавируса

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 17 июня 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на утро четверга, 17 июня 2021 года. В Москве объявили об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных слоев населения. «КП» решила узнать у Роспотребнадзора, а будут ли приняты такие меры в Северной столице. Если говорить коротко, то на такие шаги власти города на Неве пока не пойдут.

Между тем в Петербурге объявили о начале третьей волны пандемии, а число госпитализаций в стационары выросло до 800 человек в сутки. Из-за этого Мариинскую больницу с 17 июня вновь перепрофилируют под прием больных инфекцией, всего заготовили 680 коек. Увы, при нынешних темпах заболеваемости стационар может заполниться за 2-3 дня.

Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу России в матче против сборной Финляндии в рамках второго тура группового этапа на Евро-2020. И пушистый оракул не прогадал! Наши парни выиграли гостей на стадионе на Крестовском со счетом 1:0 благодаря блестящему голу Алексея Миранчука. Итого у Ахилла три верных предсказания из четырех – ошибся он лишь перед игрой Польша-Словакия, отдав предпочтение команде с мировой звездой Левандовским.

К концу текущей недели синоптики обещают Северной столице 30-градусную жару. Забегая вперед скажем, что уже в пятницу, 18 июня, столбики термометров поднимутся до +29 градусов. Осадков при этом не будет.