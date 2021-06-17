+25 и солнечно обещают в Петербурге 17 июня

В четверг в Петербурге будет тепло и солнечно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жаркая погода начинает возвращаться в Петербург. Антициклон постепенно теряет холодные воздушные массы и температура постепенно растет, обещая достичь 30-градусной отметки к выходным. Но уже в наступивший четверг в городе будет очень тепло.

- 17 июня будет без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный.Температура воздуха в течение дня составит +23...+25 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра в Петербурге уже солнечно и достаточно тепло. Контрольные термометры показывают +16,5 градусов. Давление составляет 766,3 мм ртутного столба, что выше нормы, а влажность держится на уровне 61%.