Кровать сгорела ночью в квартире на улице Пионерстроя

В Красносельском районе Петербурга тушили постельные принадлежности. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Звуки сирен пожарных машин разбудили глубокой ночью жителей улицы Пионерстроя. Здесь, в одном из домов горела квартира. Точнее, кровать. На место ЧП по вызову примчались три машины МЧС и 12 спасателей.

- 17 июня в 03:40 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, улицы Пионерстроя, дом 7, корпус 2. В двухкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 10 кв.метров горели постельные принадлежности, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС России.

Уже через 29 минут пожарные отчитались о ликвидации возгорания. Данных о пострадавших при ЧП нет. Причины инцидента выясняют дознаватели, однако обычно в подобных случаях огонь возникает из-за курения в постели. Часто - в пьяном виде.