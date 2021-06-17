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Общество17 июня 2021 8:03

Кровать сгорела ночью в квартире на улице Пионерстроя

Тушить «постельные принадлежности» приезжали 12 пожарных Красносельского района
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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В Красносельском районе Петербурга тушили постельные принадлежности.

В Красносельском районе Петербурга тушили постельные принадлежности.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Звуки сирен пожарных машин разбудили глубокой ночью жителей улицы Пионерстроя. Здесь, в одном из домов горела квартира. Точнее, кровать. На место ЧП по вызову примчались три машины МЧС и 12 спасателей.

- 17 июня в 03:40 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, улицы Пионерстроя, дом 7, корпус 2. В двухкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 10 кв.метров горели постельные принадлежности, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС России.

Уже через 29 минут пожарные отчитались о ликвидации возгорания. Данных о пострадавших при ЧП нет. Причины инцидента выясняют дознаватели, однако обычно в подобных случаях огонь возникает из-за курения в постели. Часто - в пьяном виде.