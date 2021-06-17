Источник: Смольный рассматривает обязательную вакцинацию для работников сферы услуг

В Петербурге могут ввести обязательную вакцинацию, как и в Москве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга все же обсуждают возможность обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы услуг, в первую очередь персонала кафе и ресторанов, продавцов магазинов, водителей транспорта и кондукторов.

- Вакцинация дело добровольное. Но есть профессии, где невозможно убрать контакты между людьми. Мы пока обсуждаем изменения в 121 постановление, в том числе и с бизнесом, окончательное решение еще не принято, - рассказал «Невским новостям» информированный чиновник.

По словам источника, более понятной позиция Смольного станет после обсуждения меры с Роспотребнадзором.

При этом в самом Роспотребнадзоре «Комсомольской правде» рассказали, что «На сегодняшний день подобного постановления в разработке нет».

Напомним, что 16 июня правительство Москвы, а следом за ним и правительство Московской области, объявило о начале обязательной вакцинации от коронавируса, под которую попадают работники сферы услуг, водители такси и общественного транспорта, учителя и так далее. Привить должны не менее 60% работающих жителей Москвы и Подмосковья.