Почти 15 тысяч человек привились от коронавируса в Петербурге за сутки

В Петербурге полностью вакцинировалось менее 15% населения. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по здравоохранению Петербурга по-прежнему не приводит статистики по количеству заболевших коронавирусом, динамике и заполняемости инфекционных коек в стационарах. Единственная доступная информация - число вакцинированных от ковида за сутки. Таких в городе набралось почти 15 тысяч человек.

- За прошедшие сутки первично привито 6206 человек, вторично – 8629, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего с начала массовой вакцинации привито 762 863 петербуржцев. Из них 642 759 полностью прошли цикл вакцинации обоими компонентами. Это менее 15% от населения Северной столицы

За все время в город поступило 863 942 комплекта вакцины. в свободном доступе и на фармбазе есть 101 079 комплектов доз.

Напомним, что математики из СПбГУ предсказали пик третьей волны ковида в конце июня-середине июля. При этом четвертая волна может прийти уже осенью Спасти от нее может только массовая вакцинация не менее 70% населения.