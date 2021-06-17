Карту газонов создадут в Петербурге

В Петербурге создадут карту газонов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге общественники вместе с комитетом по благоустройству обсудили городские газоны. На встрече, состоявшейся 16 июня 2021 года, было принято решение создать рабочую группу, которая создаст карту газонов Северной столицы. Как пишет газета "Петербургский дневник", на ее основе, в зависимости от типа травы, будет устанавливаться режим косьбы.

- На встречу пришло много общественников: это и муниципальные депутаты, и участники группы "Деревья Петербурга". С их помощью будет составлена карта, и все участки травяного покрова получат характеристики: луговой газон, партерный, обыкновенный, - пояснила заместитель председателя комитета Оксана Гусева.

Также она добавила, что карта - это пока что только первый этап диалога. Впоследствии рабочая группа будет обсуждать и другие вопросы, связанные с газонами.