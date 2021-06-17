Троицкий мост разведут раньше из-за репетиции "Алых парусов" 17 июня

Репетиция "Алых парусов" изменит график разводки Троицкого моста 17 июня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается активная подготовка к главному празднику выпускников "Алые паруса". До торжества осталась неделя, поэтому репетиции идут полным ходом. В связи с этим в ночь с 17 на 18 июня 2021 года изменится график разводки Троицкого моста. "Крылья" поднимут уже в 23:00, чтобы по реке смог пройти сказочный корабль.

- В связи с проведением репетиции праздника выпускников "Алые паруса" в ночь с 17 на 18 июня разводка Троицкого моста состоится в 23:00, наведут переправу в 04:50, - пояснили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.

Однако автомобилистам переживать не стоит. Репетиция никак не повлияет на разводку других петербургских мостов. Остальные переправы будут разводиться по установленному графику.

Напомним, что праздник "Алые паруса" состоится в ночь с 25 на 26 июня.