Рейд по безмасочникам прошел в петербургском метро и наземном транспорте

В метро и наземном транспорте начали жестче проверять ношение масок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рейд по проверке ношения масок в общественном транспорте прошел в Петербурге 16 июня. Сотрудники метро, а также работники профильных комитетов Смольного ловили пассажиров, которые упорно отказывались носить средства защиты. Некоторым выписали протоколы, по которым могут дать штраф в четыре или пять тысяч рублей.

- Контролеры встречали пассажиров, как и прежде, у турникетов. Только если раньше проскользнуть без маски еще было можно, то сейчас сотрудники метро буквально своими телами закрывали проход. Протоколы нарушителям выписывали каждые пять минут, - пишет «Мойка 78».

Тех, кому все же удавалось прорваться, ловили внизу, при сходе с эскалатора. Некоторых выпроваживали наверх, другим вручали протоколы, грозящие штрафом в четыре тысячи при первом нарушении и пять - при повторном. «Отмазаться» от ношения маски можно только со справкой от врача об астме, например.

Ловили нарушителей и в наземном транспорте. Причем штраф получил даже упорный водитель автобуса, отказавшийся надевать маску.

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