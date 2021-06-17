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Здоровье17 июня 2021 10:33

Рост числа обследований на коронавирус произошел в Петербурге 17 июня

За сутки анализы сдали более 31 тысячи человек
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Более 31 тысячи человек сдали тест на коронавирус в Петербурге 17 июня

Более 31 тысячи человек сдали тест на коронавирус в Петербурге 17 июня

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На фоне роста заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге произошел и большой скачек обследований на наличие инфекции. С каждым днем горожане все активнее сдают тесты. Так, по данным Смольного на 17 июня 2021 года за последние сутки более 31 тысяч человек сдали анализы. Днем ранее было проведено порядка 23 тысяч обследований.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 31264 человека. Также единая служба по вопросам COVID-19 обработала свыше 22,7 тысяч обращений, - рассказали в администрации Северной столицы.

Напомним, что с 17 июня, из-за ухудшения эпидситуации, в городе вступили в силу новые коронавирусные ограничения. В Петербурге снова закрываются фуд-корты, кроме тех, что располагаются на вокзалах и в аэропорту. Другим заведениям общепита запрещается работать с 2:00 до 6:00.