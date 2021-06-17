Движение общественного транспорта закроется в центре Петербурга на "Алые паруса"

Движение троллейбусов в центре Петербурга изменится в "Алые паруса" Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В ночь с 25 на 26 июня 2021 года в Санкт-Петербурге состоится грандиозный праздник выпускников "Алые паруса". В связи с этим в центре города будет частично закрыто движение общественного транспорта. Семь троллейбусных маршрутов изменят пути следования.

- В связи с проведением праздника с 16:00 25 июня до 05:00 26 июня закрывается троллейбусное движение по Дворцовому мосту, Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади, Биржевой площади, Малой Морской улице, Гороховой улице, - рассказали в СПб ГУП "Горэлектротранс",

В объезд закрытых улиц пустят троллейбусы № 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22. Движение будет снова восстановлено после окончания праздника.

Напомним, что в связи с репетицией "Алых парусов" Троицкий мост 17 июня разведут в 23:00. Остальные мосты будут разведены по графику.