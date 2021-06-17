Подпольное производство "элитного" алкоголя накрыли в Ленобласти

2,5 тысячи литров поддельного алкоголя обнаружили в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

Полиция Ленинградской области обнаружила подпольный цех по производству "элитного" алкоголя. В четверг, 17 июня 2021 года, правоохранители рассказали, что изъяли тысячи литров поддельного коньяка и виски, который продавался под видом дорогого, брендового спиртного.

- В Тосненском районе задержан 45-летний мужчина, организовавший алкоцех в своем частном доме в поселке Ульяновка. По оперативным данным, все производство велось исключительно по предзаказам и было ориентировано на экспорт в другие регионы страны, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В цеху работали две приезжие из Средней Азии женщины 33 и 47 лет. Они разливали спиртное по бутылкам и клеили на них поддельные этикетки. В среднем объем ежемесячной выручки коммерсанта составлял около миллиона рублей.

Во время обысков было обнаружено 100 литров спирта, ароматизаторы, а также 2,5 тысячи литров уже готовой продукции.

По факту было возбуждено уголовное дело. Участникам производства грозит до 12 лет тюрьмы.